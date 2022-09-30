Время на отдых: Азара заметили в ночном клубе в компании женщин после провала сборной Бельгии
Сборная Бельгии провела заключительные поединки в рамках группового этапа Лиги наций. "Красные дьяволы" обыграли Уэльс (2:1), однако не смогли одолеть Нидерланды (0:1), что привело к тому, что они не выступят в финальной части турнира.
Лидер бельгийской сборной Эден Азар не спешил вернуться в мадридский Реал для подготовки к играм, а посетил ночной клуб.
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Бельгиец устроил вечеринку, употребляя алкогольные напитки в компании женщин.
Стоит отметить, что у бельгийца есть супруга, а также четверо детей.
В текущем сезоне 31-летний вингер провел четыре матча за Реал во всех турнирах, в которых забил один гол и выполнил одну голевую передачу.
Ранее сообщалось, что звездный футболист Манчестер Сити был на вечеринке, после которой Менди обвинили в изнасиловании.