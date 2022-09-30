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Футбол

Время на отдых: Азара заметили в ночном клубе в компании женщин после провала сборной Бельгии

Бельгиец позволил себе расслабиться после игр за национальную команду.
Сегодня, 11:40
Эден Азар / instagram.com/hazardeden_10
Эден Азар / instagram.com/hazardeden_10
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Сборная Бельгии провела заключительные поединки в рамках группового этапа Лиги наций. "Красные дьяволы" обыграли Уэльс (2:1), однако не смогли одолеть Нидерланды (0:1), что привело к тому, что они не выступят в финальной части турнира.

Лидер бельгийской сборной Эден Азар не спешил вернуться в мадридский Реал для подготовки к играм, а посетил ночной клуб.

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Бельгиец устроил вечеринку, употребляя алкогольные напитки в компании женщин.

Стоит отметить, что у бельгийца есть супруга, а также четверо детей.

В текущем сезоне 31-летний вингер провел четыре матча за Реал во всех турнирах, в которых забил один гол и выполнил одну голевую передачу.

Ранее сообщалось, что звездный футболист Манчестер Сити был на вечеринке, после которой Менди обвинили в изнасиловании.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: футбол вне игры сборная Бельгии Эден Азар
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