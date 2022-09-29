Измена или клевета: Вербич пролил свет на скандальные фотографии, которые намекают на неверность

Бывший футболист киевского Динамо Беньямин Вербич, который летом перебрался в Панатинаикос, оказался в центре скандала.

В социальных сетях появились фотографии словенца, где он, вероятно, находится в компании другой девушки.

На это отреагировала украинская модель Альвина Лалли, которая уже несколько лет находится в отношениях с Вербичем и родила ему сына, которого назвали Май.

"Стыдно за тебя. Это пиз**ц, ребята. В нашей команде точно замена. Вечеринки в сборной - это нормально? Хорошо, что сын не понимает, что делает его отец", - написала девушка.

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Словенский футболист сделал публичное заявление, в котором обвинил свою бывшею девушку в клевете.

"Фото и видео разместила моя бывшая избранница, мать моего ребенка. Опубликованный материал очень старый. Все, что она написала, – откровенная ложь. Я осознаю, как все это выглядит, но могу рассказать вам только свою версию событий", - приводит слова Вербича Snportal.

Отметим, что Вербич и Лалли официально не состоят в браке.

В текущем сезоне 28-летний футболист провел пять игр за Панатинаикос, в которых забил один гол.