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Футбол

Измена или клевета: Вербич пролил свет на скандальные фотографии, которые намекают на неверность

Словенец обвинил мать своего ребенка в создании репутационного скандала.
29 сентября, 14:20
Беньямин Вербич с Альвиной / instagram.com/alvi_lalli
Беньямин Вербич с Альвиной / instagram.com/alvi_lalli
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Бывший футболист киевского Динамо Беньямин Вербич, который летом перебрался в Панатинаикос, оказался в центре скандала.

В социальных сетях появились фотографии словенца, где он, вероятно, находится в компании другой девушки. 

На это отреагировала украинская модель Альвина Лалли, которая уже несколько лет находится в отношениях с Вербичем и родила ему сына, которого назвали Май.

"Стыдно за тебя. Это пиз**ц, ребята. В нашей команде точно замена. Вечеринки в сборной - это нормально? Хорошо, что сын не понимает, что делает его отец", - написала девушка.

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Словенский футболист сделал публичное заявление, в котором обвинил свою бывшею девушку в клевете.

"Фото и видео разместила моя бывшая избранница, мать моего ребенка. Опубликованный материал очень старый. Все, что она написала, – откровенная ложь. Я осознаю, как все это выглядит, но могу рассказать вам только свою версию событий", - приводит слова Вербича Snportal.

Отметим, что Вербич и Лалли официально не состоят в браке.

В текущем сезоне 28-летний футболист провел пять игр за Панатинаикос, в которых забил один гол.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: футбол вне игры Беньямин Вербич
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