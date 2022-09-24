Звезда Манчестер Сити была на вечеринке, после которой Менди обвинили в изнасиловании

Футболист Манчестер Сити Джек Грилиш был на домашней вечеринке Бенджамина Менди, где предположительно были изнасилованы две женщины, передает ВВС. Две звезды "горожан" побывали в ночном клубе, прежде чем вернуться в особняк Менди в Чешире.

23-летняя женщина заявила, что ее изнасиловал друг Менди Луи Саа Маттури (не путать с экс-форвардом МЮ) в машине, когда они пошли за алкоголем. 41-летний Маттури и 28-летний Менди отрицают различные сексуальные преступления.

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Присяжным был показан полицейский допрос молодой девушки, обвиняющей Менди и Маттури в изнасиловании.

Женщина, которой в то время было 17 лет, сказала, что игрок Ман Сити дважды изнасиловал ее в своем доме во время вечеринки, где присутствовали его друзья, а также Грилиш и его друзья из Бирмингема.

"Они были с Джеком Грилишем. Вокруг него было несколько девушек, но они фотографировали и снимали видео с его друзьями. Клубу это не понравилось. Они хотели, чтобы фотографии были удалены. Был небольшой разговор. Им потребовалось некоторое время, чтобы выйти".

Потерпевшая взяла такси с тремя другими девушками и одним из друзей Маттури до дома Менди, где у девушек отобрали мобильные телефоны, прежде чем войти внутрь.

"На диване уже были две девушки. Они сидели рядом с Джеком, который требовал водки".

Затем она сообщила полиции, что одна женщина сказала ей, что занималась сексом с Грилишем. К тому же она сказала, что видела, как он отключился. Впоследствии в сторону Джека Грилиша не было выдвинуто ни единого обвинения.