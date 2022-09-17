Хавбек Манчестер Сити рискует пропустить чемпионат мира в Катаре

Просто ужасный старт карьеры в новой команде может перенестись и на выступления на мундиале.

Переходя летом из Лидса в Манчестер Сити за 49 миллионов евро Калвин Филлипс явно не таким образом представлял себе новый этап своей карьеры: 2 минуты в АПЛ и 14 - в Лиге чемпионов.

Большую часть времени 26-летний англичанин проводит в лазарете. И хотя он попал в заявку сборной Англии на предстоящие матчи Лиги наций, игрок рискует не поехать в Катар на чемпионат мира.

Как сообщает Sky Sports, на тренировке в четверг, 15 сентября, Филлипс получил серьезную травму плеча и теперь ему потенциально понадобится операция. Если дело дойдет до хирургического вмешательства, футболист может не успеть восстановиться к старту мундиаля.

Напомним, что старт чемпионата мира 2022 года в Катаре запланирован на 20 ноября, когда страна-хозяйка в матче-открытии встретится с Эквадором, который точно будет участвовать в турнире, несмотря на жалобы Перу и Чили.