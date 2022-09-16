ФИФА отклонила повторную просьбу Чили и Перу исключить Эквадор из ЧМ-2022

За несколько месяцев до старта мундиаля ФИФА не станет менять участников турнира.

В пятницу, 16 сентября, состоялось заседание Апелляционного комитета ФИФА, во время которого было рассмотрено общее заявление Чили и Перу с требованием исключить Эквадор из списка участников предстоящего чемпионата мира 2022 года.

Согласно официальному сайту ФИФА, было принято решение отклонить данное требование - Эквадор останется участником турнира.

"Апелляционный комитет ФИФА вынес решение по апелляциям, поданным Чилийской футбольной ассоциацией (FFCH) и Перуанской футбольной ассоциацией (FPF) на решение Дисциплинарного комитета ФИФА о потенциальной дисквалификации игрока Байрона Дэвида Кастильо Сегуры в отношении его участия в восьми отборочных матчах национальной сборной Эквадорской футбольной ассоциации (FEF) в рамках предварительных соревнований чемпионата мира по футболу FIFA 2022 в Катаре".

"Проанализировав доводы всех сторон и проведя слушание, Апелляционный комитет подтвердил решение Дисциплинарного комитета о прекращении дела, возбужденного против FEF".

Байрон Кастильо (под шестым номером)

"Среди прочих соображений он счел, что на основании представленных документов игрок должен считаться обладателем постоянного эквадорского гражданства в соответствии со ст. 5 пар. 1 Правил ФИФА, регулирующих применение Устава".

"Выводы решения, принятого апелляционной комиссией, были доведены до сведения заинтересованных сторон сегодня. Настоящее решение подлежит обжалованию в Спортивном арбитражном суде".

Напомним, что Чили подала жалобу на Эквадор из-за Байрона Кастильо, утверждая, что он на самом деле является колумбийцем, а потому он не имел права играть за Эквадор в отборочном цикле ЧМ-2022.