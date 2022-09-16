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ФИФА отклонила повторную просьбу Чили и Перу исключить Эквадор из ЧМ-2022

За несколько месяцев до старта мундиаля ФИФА не станет менять участников турнира.
Сегодня, 18:05
ФИФА / Getty Images
ФИФА / Getty Images
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В пятницу, 16 сентября, состоялось заседание Апелляционного комитета ФИФА, во время которого было рассмотрено общее заявление Чили и Перу с требованием исключить Эквадор из списка участников предстоящего чемпионата мира 2022 года.

Согласно официальному сайту ФИФА, было принято решение отклонить данное требование - Эквадор останется участником турнира.

"Апелляционный комитет ФИФА вынес решение по апелляциям, поданным Чилийской футбольной ассоциацией (FFCH) и Перуанской футбольной ассоциацией (FPF) на решение Дисциплинарного комитета ФИФА о потенциальной дисквалификации игрока Байрона Дэвида Кастильо Сегуры в отношении его участия в восьми отборочных матчах национальной сборной Эквадорской футбольной ассоциации (FEF) в рамках предварительных соревнований чемпионата мира по футболу FIFA 2022 в Катаре".

"Проанализировав доводы всех сторон и проведя слушание, Апелляционный комитет подтвердил решение Дисциплинарного комитета о прекращении дела, возбужденного против FEF".

Байрон Кастильо (под шестым номером)
Байрон Кастильо (под шестым номером)

"Среди прочих соображений он счел, что на основании представленных документов игрок должен считаться обладателем постоянного эквадорского гражданства в соответствии со ст. 5 пар. 1 Правил ФИФА, регулирующих применение Устава".

"Выводы решения, принятого апелляционной комиссией, были доведены до сведения заинтересованных сторон сегодня. Настоящее решение подлежит обжалованию в Спортивном арбитражном суде".

Напомним, что Чили подала жалобу на Эквадор из-за Байрона Кастильо, утверждая, что он на самом деле является колумбийцем, а потому он не имел права играть за Эквадор в отборочном цикле ЧМ-2022.

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