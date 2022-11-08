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Наполи - Эмполи 2:0: обзор матча и результат игры 08.11.2022

Неаполитанцы остаются единственной непобедимой командой Италии.
Вчера, 21:32
Наполи / Getty Images
Наполи / Getty Images

Во вторник, 8 ноября, в Неаполе программу 14-го тура итальянской Серии А открывали Наполи и Эмполи. Встреча завершилась убедительной победой хозяев поля со счетом 2:0.

На 69-й минуте поединка неаполитанцы получили право на пенальти, который успешно реализовал Ирвинг Лосано. Через пять минут Себастьяно Луперто подставил свою команду, получив красную карточку. Под занавес встречи Наполи удвоил свое преимущество усилиями Петра Зелински.

Команда Лучано Спаллетти одержала свою десятую победу подряд в чемпионате, продолжая лидировать с 38-ю очками в активе. Эмполи идет 14-м с 14-ю очками.

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Статистика матча Наполи - Эмполи 14-го тура Серии А

Владение мячом: 75% - 25%
Удары: 18 - 6
Удары в створ: 4 - 1
Фолы: 12 - 16
Атаки: 147 - 53

Наполи - Эмполи 2:0
Голы: Лосано, 69 (пен.), Зелински, 88.

Наполи: Мерет - Ди Лоренцо, Ким, Эстигор, Руи - Ангисса, Лоботка (Демме, 90), Ндомбеле (Зелински, 64) - Политано (Эльмас, 64), Осимхен (Симеоне, 90), Распадори (Лосано, 64).

Эмполи: Викарио - Стоянович, Исмаили, Луперто, Паризи - Хаас (Акпа Акпро, 59), Марин (Эконг, 85), Бандинелли (Грасси, 73) - Бальданци (Хендерсон, 73), Сатриано (Ламмерс, 59), Байрами.

Предупреждения: Эстигор - Бандинелли, Сатриано, Луперто, Паризи, Хендерсон.

Удаление: Луперто (вторая желтая).

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: наполи эмполи Серия А

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