Спаллетти установил уникальный рекорд Серии А

Во вторник, 8 ноября, Наполи обыграл Эмполи со счетом 2:0 в рамках 14-го тура итальянской Серии А.

Данная победа позволила неполитанцам продлить свою победную серию в чемпионате до десяти матчей, заметно оторвавшись от преследователей.

Это также позволило Лучано Спаллетти стать обладателем уникального рекорда. Для 63-летнего итальянца данная 10-матчевая победная серия стала уже второй в его тренерской карьере - ранее он делал это с Ромой в сезоне-2005/06.

Тем самым, Спаллетти стал первым тренером в истории Серии А, на счету которого две 10-матчевые победные серии с двумя разными командами.