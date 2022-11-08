iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Спаллетти установил уникальный рекорд Серии А

Феноменальная форма Наполи позволила тренеру записать на свой счет достижение чемпионата Италии.
Вчера, 21:58
Лучано Спаллетти / Getty Images
Лучано Спаллетти / Getty Images

Во вторник, 8 ноября, Наполи обыграл Эмполи со счетом 2:0 в рамках 14-го тура итальянской Серии А.

Данная победа позволила неполитанцам продлить свою победную серию в чемпионате до десяти матчей, заметно оторвавшись от преследователей.

Это также позволило Лучано Спаллетти стать обладателем уникального рекорда. Для 63-летнего итальянца данная 10-матчевая победная серия стала уже второй в его тренерской карьере - ранее он делал это с Ромой в сезоне-2005/06.

Тем самым, Спаллетти стал первым тренером в истории Серии А, на счету которого две 10-матчевые победные серии с двумя разными командами.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: наполи Лучано Спаллетти Серия А

Статьи по теме

Милан не смог обыграть аутсайдера чемпионата Италии Милан не смог обыграть аутсайдера чемпионата Италии
Наполи одержал десятую победу подряд в Серии А - на этот раз повержен Эмполи Наполи одержал десятую победу подряд в Серии А - на этот раз повержен Эмполи
Лацио добыл минимальную победу над Ромой Лацио добыл минимальную победу над Ромой
Ярмолюк дебютировал в составе Брентфорда Ярмолюк дебютировал в составе Брентфорда
Помочь журналистам

Видео

ТОП-10 моментов игрового дня НБА: аллей-уп на Зайона и невероятная развязка Хит - Портленд
ТОП-10 моментов игрового дня НБА: аллей-уп на Зайона и невероятная развязка Хит - Портленд

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Таблица коэффициентов УЕФА: Украина из-за поражений Динамо, Шахтера и Днепра-1 опустилась на одну позицию
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Жеребьевка 1/8 финала Лиги чемпионов: онлайн-трансляция
просмотров
Рейтинг ATP: Руне ворвался десятку лучших, Крутых - первая ракетка Украины
просмотров

Последние новости

Европа00:19
Ярмолюк дебютировал в составе Брентфорда
Вчера, 23:56
Европа23:56
Милан не смог обыграть аутсайдера чемпионата Италии
Европа23:30
Левандовски удалили в первом тайме матча против Осасуны - вторая красная карточка в карьере поляка
Киберспорт23:08
IEM Rio Major: NaVi вышли в плей-офф, победив BIG
Киберспорт23:06
NaVi: расписание матчей украинского коллектива по CS:GO
Киберспорт23:03
NaVi обыграли BIG, благодаря чему завоевали место в плей-офф IEM Rio Major
ЧМ-202222:35
Сенегал - Нидерланды: где смотреть матч чемпионата мира 21.11.2022
ЧМ-202222:31
EA Sports спрогнозировали победителя ЧМ-2022 - они предсказали победителей трех предыдущих мундиалей
Европа21:58
Спаллетти установил уникальный рекорд Серии А
Европа21:32
Наполи одержал десятую победу подряд в Серии А - на этот раз повержен Эмполи
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK