Малиновский отличился ярким ассистом в матче с Лечче

В среду, 9 ноября, Аталанта в рамках 14-го тура итальянской Серии А встречается на выезде с Лечче.

По истечении получаса игры гости дважды пропустили от одного из аутсайдеров итальянского первенства, но ближе к концу первого тайма сумели сократить отставание в счете благодаря результативным действиям украинца Руслана Малиновского, вышедшего на игру в стартовом составе.

На 40-й минуте поединка украинский полузащитник эффектным пасом из глубины разрезал центр защиты соперников, а нападающий Дуван Сапата отправил мяч в сетку ворот.

Для Малиновского эта результативная передача стала второй в сезоне. Также на его счету один гол в 13 матчах за Аталанту в Серии А.