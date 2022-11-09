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Малиновский отличился ярким ассистом в матче с Лечче

Украинский полузащитник помог Аталанте сократить отставание в счете.
Сегодня, 20:52
Руслан Малиновский / Getty Images
Руслан Малиновский / Getty Images

В среду, 9 ноября, Аталанта в рамках 14-го тура итальянской Серии А встречается на выезде с Лечче.

По истечении получаса игры гости дважды пропустили от одного из аутсайдеров итальянского первенства, но ближе к концу первого тайма сумели сократить отставание в счете благодаря результативным действиям украинца Руслана Малиновского, вышедшего на игру в стартовом составе.

На 40-й минуте поединка украинский полузащитник эффектным пасом из глубины разрезал центр защиты соперников, а нападающий Дуван Сапата отправил мяч в сетку ворот.

Для Малиновского эта результативная передача стала второй в сезоне. Также на его счету один гол в 13 матчах за Аталанту в Серии А.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: аталанта чемпионат Италии Серия А Лечче Руслан Малиновский

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