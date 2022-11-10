Пользователи в интернете смеются над статуей Мане, установленной в родном городе игрока

Поддержка для игрока оказалась не сильно удачной.

В Сенегале создали статую нападающего Баварии Садио Мане. Ее установили в родном городе игрока Бамбале.

Автор деревянной скульптуры изобразил футболиста, как он празднует гол в футболке национальной команды Сенегала. Проблемой стало то, что данное творение никак не похоже на самого Мане, а в соцсетях пользователи уже активно шутят на данную тему.

A statue of Sadio Mane has been unveiled in Senegal. 😂😭😂 pic.twitter.com/iUxTp6ElN5 — Footy Humour (@FootyHumour) November 5, 2022

Больше всего людей удивило выражение лица на статуе, которое выглядит весьма пугающе.

Ранее сообщалось, что Мане не сыграет на Чемпионате мира-2022.