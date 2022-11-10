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Пользователи в интернете смеются над статуей Мане, установленной в родном городе игрока

Поддержка для игрока оказалась не сильно удачной.
Сегодня, 00:56
Садио Мане / Getty Images
Садио Мане / Getty Images

В Сенегале создали статую нападающего Баварии Садио Мане. Ее установили в родном городе игрока Бамбале.

Автор деревянной скульптуры изобразил футболиста, как он празднует гол в футболке национальной команды Сенегала. Проблемой стало то, что данное творение никак не похоже на самого Мане, а в соцсетях пользователи уже активно шутят на данную тему.

Больше всего людей удивило выражение лица на статуе, которое выглядит весьма пугающе.

Ранее сообщалось, что Мане не сыграет на Чемпионате мира-2022.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: бавария сенегал Садио Мане

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