Гвардиола выступил с заявлением касаемо трансферов Манчестер Сити этой зимой

Главный тренер Манчестер Сити Пеп Гвардиола поделился информацией касаемо трансферов клуба в зимнее трансферное окно.

"Мы никого не собираемся подписывать в январе. У нас готовая команда", – заявил испанец в интервью Sports Mole.

После 13-ти туров "горожане" занимают вторую строчку в АПЛ, набрав 32 балла. Подопечные Гвардиолы уступают на два очка Арсеналу, который идет первым в таблице.

Отметим, этим летом к Манчестер Сити присоединились форвард Эрлинг Холанд, голкипер Штефан Ортега, фулбек Серхио Гомес, опорный полузащитник Калвин Филлипс и центрбек Мануэль Аканджи.

Ранее Гвардиола намекнул на переговоры с Манчестер Сити по новому контракту.