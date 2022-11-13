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Атланта Малиновского в голевой перестрелке уступила Интеру

Бергамаски потерпели третье поражение кряду.
Сегодня, 15:24
Атланта - Интер / Getty Images
Атланта - Интер / Getty Images

В воскресенье, 13 ноября, в рамках 15-го тура Серии А Аталанта принимала Интер. Матч завершился победой гостей со счетом 3:2.

Главным героем встречи стал форвард "нерадзурри" Эдин Джеко. Босниец отметился дублем в ворота Хуана Муссо.

Отметим, украинский хавбек Аталанты Руслан Малиновский появился на поле лишь во втором тайме, не отличившись результативными действиями.

После 15-ти туров Аталанта идет на 6-м месте с 27-ю очками, а Интер занимает четвертую строчку, набрав 30 баллов.

Аталанта - Интер 2:3

Голы: Лукман, 25 пен, Паломино, 77 - Джеко, 36, 56, Паломино, 62 автогол

Аталанта: Муссо - Хатебур, Паломино, Демирал (Околи, 68), Мэле - Скальвини (Малиновский, 46), Пашалич (Бога, 83), Копмейнерс - Лукман, Эдерсон, Сапата (Хейлунд, 69).

Интер: Онана - Думфрис (Белланова, 72), де Врей, Шкриньяр, Бастони (Ачерби, 72), Димарко (Гозенс, 80) - Мхитарян (Брозович, 80), Чалханоглу, Барелла - Джеко, Мартинес (Корреа, 84).

Предупреждения: де Врей, Шкриньяр, Онана.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: интер аталанта Серия А

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