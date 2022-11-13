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ПСЖ на своем поле разгромил Осер

Парижане без проблем одолели аутсайдера чемпионата Франции.
Сегодня, 15:50
ФК ПСЖ / Getty Images
ФК ПСЖ / Getty Images

В воскресенье, 13 ноября, в рамках 15-тура Лиги 1 ПСЖ принимал Осер. Матч завершился победой хозяев со счетом 4:0.

В первом тайме парижане вышли вперед благодаря усилиям форварда Килилиана Мбаппе. Фулбек клуба Нуну Мендеш записал на свой счет результативную передачу.

Во второй половине встречи хозяевам удалось еще четыре раза поразить ворота соперника. Осер, к сожалению, лишь был наблюдателем в данной встрече.

После 15-ти туров ПСЖ идет на первом месте с 41-м баллом, а Осер занимает 15-ю строчку, набрав 13 очков.

ПСЖ - Осер 5:0

Голы: Мбаппе, 11, Солер, 51, Хакими, 57, Санчеш, 81, Экетике, 84

ПСЖ: Доннарумма - Хакими, Рамос (Кимпембе, 75), Мукиеле, Мендеш - Данилу Перейра, Верратти (Заир-Эмери, 82), Солер (Саншеш, 61) - Месси (Сарабия, 75), Неймар (Экитик, 75), Мбаппе.

Осер: Костиль - Жоли (Эн, 58), Жанвье, Жубал, Равелосон - Менса, Отре (Шарбонье, 69), Туре, Сахи (Мшангама, 84) - Синайоко (Перрен, 58), Ньянг (Да Кошта, 58).

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПСЖ Осер Лига 1

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