Роналду: Я пример, а не советчик, молодым в одно ухо входит, в другое выходит

Форвард Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду задел много разных тем в своем интервью Пирсу Моргану. Они пообщались и о молодом поколении игроков.

"Молодые игроки живут в другую эпоху. Я вижу это и по собственному сыну, ему 12 лет, менталитет у него другой. Разница в злобе, у них все легче, они не страдают, им в большинстве своем безразлично. Я говорю не о футболистах Манчестер Юнайтед, я имею в виду все команды".

"Их многое отвлекает, например, новые технологии. Они не так слушают, у них в одно ухо водит, а в другое выходит. Они услышали что-то, а через несколько минут делают по своему".

"Меня это не удивляет, но это немного стыдно для меня. У них есть перед глазами лучшие примеры, а не пользуются этим. Когда мне было 18-20 лет, я всегда следил за лучшими игроками: Ван Нистелрой, Фердинанд, Рой Кин и Гиггз. Вот почему я имею такой успех и играю так долго. Потому что я забочусь о своем теле, психике, голове, потому что я смотрел на тех ребят и учился у них".

Затем Роналду рассказал, что не любит поучать других игроков, он предпочитает подавать им пример.

"Я из тех ребят, которые любят давать советы другим, я предпочитаю быть примером. Потому что я пример. Я, пожалуй, первый, кто приходит на тренировку и последний, кто идет оттуда. Как я говорил раньше, они слушают совет, а потом делают по другому. Поэтому я люблю подавать пример, а не советовать. Кто-то подражает мне, другие не очень".

Португальский ветеран, которому зимой исполнится 38 лет, рассказал, что большинство нынешних игроков не смогут играть так долго.

"Им безразлично мои советы — некоторым нет, но большинству — да. У них не будет долголетия в футболе. Это невозможно. Сейчас вы видите как многие игроки моего поколения играют на самом высоком уровне в 36, 37, 38 лет. А в этом поколении, я думаю, вы сосчитаете на пальцах рук тех, кто сможет достичь подобного".

Выделил Криштиану и тех, кто, по его мнению, сможет играть долго.

"Я могу сказать только то, что вижу собственными глазами. В Манчестер Юнайтедя бы выделил Диогу Далота. Он молодой и очень профессиональный пример. Я не сомневаюсь, что он будет играть долго, потому что это молодой, умный, интеллигентный и очень профессиональный играющий". У нас есть еще несколько молодых игроков, но трудно кого-то выделить. Вероятно, это будет Лисандро Мартинес, также Каземиро, ему же 30 и он будет играть еще долго.

Ранее мы сообщали, что Роналду расхвалил бывшего тренера - Оле Гуннара Сульшера, при этом раскритиковал Ральфа Рангника.