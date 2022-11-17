Роналду: Сульшер - лучший человек, на его место должен был прийти топ-тренер, а не спортдир

Форвард Манчестер Юнайтед и сборной Португалии Криштиану Роналду в своем громком интервью Пирсу Моргану наговорил много любопытного.

Вот был опубликован еще один "кусок", в котором португалец рассказал о бывших тренерах. Во-первых, Криштиану не был доволен работой Ральфа Рангника.

"Конечно, мы должны называть Рангника боссом, потому что он принял эту работу, несмотря на все. Всех, кто меня тренировал в течение карьеры, я называл боссами, потому что я должен был так делать. Но глубоко в середине я никогда не считал Рангника боссом. Были моменты, в которых я абсолютно их не соглашался. Ни Рангник, ни его тренерский штаб не знали историю клуба, не знали его изнутри. Меня это удивило", - говорит 37-летний ветеран.

Далее Роналду вспомнил Оле Гуннара Сульшера, которого и заменили на посту тренера Рангника.

"Если вы увольняете Сульшера, то должны на его место брать топ-тренера, а не спортивного директора. Оле очень хорошо работал, ему просто нужно было больше времени".

Я люблю Сульшера

"Но был самым лучшим человеком. Он в моем сердце. Трудно взять на себя такую ​​роль после сэра Алекса Фергюсона, но он справился с этой работой, на это нужно гораздо больше времени. Не сомневаюсь, что он будет классным тренером впоследствии. Для него это был крутой опыт".

В этом же интервью Роналду "напал" на бывшего партнера - Уэйна Руни - даже задев внешний вид англичанина.