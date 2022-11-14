Роналду - о критике Руни: Я выгляжу лучше него, это правда

Форвард Манчестер Юнайтед и сборной Португалии Криштиану Роналду дерзко прокомментировал критику в свой адрес со стороны бывшего партнера по клубу Уэйна Руни.

"Я не знаю, почему он так меня критикует... возможно потому, что он завершил карьеру, а я все еще играю на высоком уровне", - заявил Роналду в интервью Пирсу Моргану.

Но на этом 37-летний ветеран не остановился и с улыбкой на лице добавил:

"Я не буду говорить, что выгляжу лучше него. Хотя это правда. . "

Досталось не только Руни. Также Криштиану заявил, что не уважает главного тренера МЮ Эрика тен Хага и что Клуб предал его.