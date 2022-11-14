Роналду: МЮ предал меня. Некоторые личности не хотят видеть меня в клубе

Форвард Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду дал интервью Пирсу Моргану, где выдал ряд сенсационных заявлений.

В частности, португалец отметил, что есть люди, которые не хотят видеть его в команде и что он чувствует себя преданным.

"Манчестер Юнайтед предал меня. Я чувствую себя белой вороной.

В клубе пытались вытеснить меня. Не только тренер, но и некоторые игроки не хотят видеть меня в команде.

В Юнайтед не хотели, чтобы я играл за команду не только в этом сезоне, но и в прошлом", - заявил Роналду.

Стоит отметить, что летом нападающий намеревался уйти из клуба из-за непопадания команды в ЛЧ.