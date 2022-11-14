Роналду - о Рангнике: Как вы собираетесь быть боссом МЮ, не будучи тренером. Даже никогда не слышал о нем

Форвард Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду неуважительно подвел итоги работы Ральфа Рангника в МЮ.

Португалец заявил, что не понимает, как немец мог тренировать "красных дьяволов".

"Если вы даже не тренер, как вы собираетесь быть боссом Манчестер Юнайтед? Я даже никогда не слышал о нем", - сказал нападающий в интервью Пирсу Моргану

Впрочем, не самые приятные вещи в свой адрес довелось услышать и нынешнему наставнику Манчестер Юнайтед. Роналду заявил, что не уважает Эрика Тен Хага.

Также нападающий пренебрежительно высказался о бывшем одноклубнике Уэйна Руни.