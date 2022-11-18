Стало известно условие, при котором Роналду завершит карьеру в этом году

Нападающий сборной Португалии и Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду поделился мнением о своей карьере.

По словам форварда, он готов завершить карьеру уже в декабре текущего года, если португальцам удастся выиграть чемпионат мира, который пройдет в Катаре.

"Завершу ли я карьеру, если Португалия выиграет ЧМ-2022? Да, это точно произойдет. Я ценю любовь болельщиков ко мне. Даже если я не играю, даже когда они меня критикуют, все равно будут в моем сердце", - сказал Роналду в интервью Пирсу Моргану.

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Действующий контракт 37-летнего португальца с Манчестер Юнайтед истекает летом 2023 года.

В текущем сезоне Роналду провел 16 матчей за английский клуб во всех турнирах, в которых забил три гола и сделал две голевые передачи.