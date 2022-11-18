Роналду назвал клуб, которому будет рад, если он выиграет АПЛ

Нападающий Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду поделился мнением о чемпионской гонке в АПЛ.

По словам португальского футболиста, он будет рад, если чемпионство выиграет Арсенал, если у "красных дьяволов" не получится это сделать.

"Я за Манчестер Юнайтед в первую очередь, но если не удастся нам, то Арсенал – это тот клуб, игра которого мне нравится. Мне нравится команда, нравится тренер Микель Артета. У них хорошая команда".

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"Если Манчестер Юнайтед не выиграет АПЛ, то я буду рад, если это сделает Арсенал", - приводит слова Роналду Sky Sports.

Ранее Криштиану Роналду сообщил, когда планирует завершить карьеру.