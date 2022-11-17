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Роналду: Фергюсон на моей стороне - он знает, что МЮ не на том пути

Португалец рассказал о поддержке со стороны великого шотландца.
Сегодня, 22:36
Криштиану Роналду и сэр Алекс Фергюсон / Getty Images
Криштиану Роналду и сэр Алекс Фергюсон / Getty Images

Криштиану Роналду далеко не раз называл сэра Алекса Фергюсона своим футбольным отцом. 37-летний форвард всегда говорит, что обязан шотландской легенде за свой успех в мировом футболе.

В интервью для Пирса Моргана Роналду заявил, что сэр Алекс поддерживает его в начавшемся конфликте, так как он сам прекрасно понимает, в каком положении находится клуб.

"Я не разговаривал с ним с прошлого месяца, но он всегда на моей стороне", - цитирует Роналду Sky Sports, "Он всегда меня понимает. Он знает это, он знает лучше, чем кто-либо, что клуб не на пути, которого он заслуживает. Все это знают".

"Люди, которые этого не видят, просто не хотят этого видеть. Болельщики, они всегда ответ и страсть игры. Манчестер принадлежит болельщикам, но они должны знать правду. Инфраструктура, они не хороши. Они должны измениться".

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Напомним, что Манчестер Юнайтед не выигрывает АПЛ именно с того момента, как сэр Алекс Фергюсон ушел на пенсию (2013 год).

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