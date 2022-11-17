"Был близок": Роналду признался, кто его предостерег от перехода в Манчестер Сити

Нападающий Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду в интервью Пирсу Моргану рассказал, что летом 2021 года был близок к переходу из Ювентуса в Манчестер Сити.

Тем не менее от подобного шага португальца отговорил экс-тренер МЮ Алекс Фергюсон, после чего он перебрался в свой бывший клуб.

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"Честно говоря, я был близок к переходу в Манчестер Сити. Они много общались со мной, Гвардиола говорил, что они очень старались подписать меня. Но моя история в Манчестер Юнайтед, мое сердце, чувства, воспоминания - все это делало разницу. И, конечно, Алекс Фергюсон.

Думаю, Фергюсон был ключевым в моем решении. Но я бы соврал, если бы не сказал, что был близок к Сити. Фергюсон сказал: "Невозможно, чтобы ты перешел в Ман Сити". И я ответил: "Хорошо, босс". И я принял решение, которое было верным", - приводит слова Роналду Sky Sports.

Напомним, что в этом интервью Криштиану Роналду также раскритиковал молодое поколение футболистов.