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Роналду сообщил, когда планирует завершить карьеру

Португалец имеет амбициозные цели на будущее.
Сегодня, 08:57
Криштиану Роналду / Getty Images
Криштиану Роналду / Getty Images

Нападающий сборной Португалии и Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду поделился мнением о возможном завершении карьеры.

По словам 37-летнего форварда, он планирует завершить карьеру через несколько лет.

"У меня есть желание поиграть еще 2-3 года максимум. Хочу завершить в 40, это хороший возраст".

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"Я не знаю будущее. Иногда ты что-то планируешь в своей жизни, но, как я уже говорил много раз, жизнь динамична, и ты никогда не знаешь, что произойдет", - приводит слова Роналду Sky Sports.

Ранее Роналду признался, кто его предостерег от перехода в Манчестер Сити.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Криштиану Роналду

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