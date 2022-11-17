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Роналду: Месси - удивительный игрок, волшебный, топ

К тому же Криштиану признался, что хочет играть на высоком уровне до 40 лет.
Сегодня, 22:56
Лионель Месси и Криштиану Роналду / Getty Images
Лионель Месси и Криштиану Роналду / Getty Images

В скандально известном интервью Пирсу Моргану форвард Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду нашел время для чего-то позитивного.

Португалец сказал несколько лестных слов в адрес Лионеля Месси, своего главного оппонента в карьере.

"Он - удивительный игрок, волшебный, топ", - цитирует Криштиану Sky Sports. "Мы с ним делим эту сцену уже на протяжении 16 лет. Представьте, 16 лет. Так что у меня с ним прекрасные отношения".

"Я не его друг в том смысле, что под другом я подразумеваю парня, который был с тобой в твоем доме, разговаривал по телефону, нет, но это что-то вроде товарища по команде. Это парень, которого я очень уважаю за то, как он всегда говорит обо мне. Что я скажу о Месси? Отличный парень, который много делает для футбола".

Он также заявил, что намеревается оставаться в игре еще пару-тройку лет.

"Я хочу играть еще два года, еще три года. Так что максимум два или три года. Я хочу закончить в 40 лет. Думаю, что 40 лет будет хорошим возрастом".

"Но я не знаю, я не знаю будущего. Иногда ты планируешь что-то одно на свою жизнь, и, как я много раз говорил, жизнь динамична. Никогда не знаешь, что произойдет".

В этом же Криштиану Роналду рассказал, что сэр Алекс Фергюсон всегда занимает его сторону, потому что он прекрасно его понимает.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Лионель Месси Криштиану Роналду

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