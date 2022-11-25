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Эвра: Оставьте Роналду и Манчестер Юнайтед в покое

Француз устал от продолжающейся критики и своего бывшего клуба, и бывшего одноклубника.
Вчера, 22:10
Криштиану Роналду и Патрис Эвра
Криштиану Роналду и Патрис Эвра

Эпопея имени "Криштиану Роналду против нынешнего Манчестер Юнайтед" завершилась тем, чего многие и ожидали - стороны прекратили сотрудничество, разорвав контракт по обоюдному согласию.

И клуб, и игрок за это время подверглись критике со стороны фанатов друг друга. Бывшему защитнику манкунианцев и одноклубнику португальца Патрису Эвра это надоело - он призвал фанатов прекратить штурмовать социальные сети, "оставив в покое" и МЮ, и Роналду.

"Я разговаривал с Криштиану Роналду и могу сказать ему, что желаю ему всего наилучшего, потому что он трудолюбивый. Я понимаю, что у каждого свое мнение, есть те, кто виноват, или те, кто прав".

"Но это ничего не изменит, отношения закончились. Что бы вы ни говорили, ничего не изменится. Многие забывают, что Криштиану потерял сына и вернулся на поле профессионально, образцово, выкладываясь на все 100%, как всегда".

"Многие называют его плохим, но это не так. Он человек, который любит свой клуб и хочет отдать ему все 100%. Криштиану — джентльмен. Многие игроки, занимающиеся контрактами, присылают адвокатов, а он — нет".

"Криштиану говорит от сердца, некоторые думают, что он Бог и пришел из далекой галактики, но он остается человеком. И по той причине, что многие люди забывают, что Криштиану сделал для этого клуба, они не должны забывать его и отдавать ему должное"..

"Так что я могу посоветовать вам, ребята, живите своей жизнью, получайте удовольствие и оставьте Криштиану Роналду и Юнайтед в покое".

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Напомним, что Криштиану Роналду выступает в составе сборной Португалии на чемпионате мира в Катаре, оставшись игроком без клуба. Он уже успел помочь своей команде победить Гану в первом матче 3:2.

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