Португалия - Гана 3:2: обзор матча и результат игры 24.11.2022

В четверг, 24 ноября, в рамках первого тура группового этапа ЧМ-2022 сборная Португалии встречалась с национальной командой Ганы.

Первый тайм не подарил фанатам голы, однако во второй половине встречи случилась голевая феерия. Сначала весьма спорный 11-метровый реализовал Криштиану Роналду, однако спустя некоторое время Гана вышла в одну из немногих контратак, сравняв счет.

Не успели африканцы порадоваться положительному для себя результату, как уже через 7 минут команда уступала в два мяча. В оставшееся время Гана сократило отставание от соперника, однако матч так и завершился победой Португалии 3:2.

Статистика матча Португалия - Гана 1-го тура чемпионата мира

Португалия - Гана 3:2

Голы: Роналду, 65 пен, Фелиш, 78, Леау, 80 - Айю, 73, Букари, 89

Владение мячом: 62% - 38%

Удары (в створ): 11 (5) - 7 (3)

Офсайды: 1-1

Угловые: 3-3

Португалия: Диогу Кошта, Жоау Канселу, Данилу Перейра, Рубен Диаш, Геррейру, Отавио (Вильям Карвалью, 56), Бернарду Силва (Пальинья, 88), Рубен Невеш (Рафаэл Леау, 77), Бруну Фернандеш, Роналду (Гонсалу Рамуш, 88), Жоау Фелиш (Жоау Мариу, 88).

Гана: Ати-Зиджи, Сейду (Лэмпти, 66), Джику, Амарти, Салису, Баба, Парти, Кудус (Букари, 77), Абдул-Самед, Семеньо, Айю (Айю, 77), Уильямс.

Предупреждения: Кудус (45), Айю (49), Сейду (57), Уильямс (90), Данилу Перейра (90).