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Все с собой: Грузчики вывезли суперкары Роналду из его дома в Манчестере

Португалец может больше никогда не вернутся в Англию.
Сегодня, 14:30
Криштиану Роналду / The Sun
Криштиану Роналду / The Sun

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду досрочно разорвал контракт с Манчестер Юнайтед по согласию сторон.

37-летний футболист, видимо, больше не планирует возвращаться в Англию, ведь начал вывозить вещи и имущество, несмотря на то, что находится на чемпионате мира в Катаре.

Как сообщает The Sun, Роналду вывез свои автомобили из дома в Манчестере.

Грузчики погрузили Cadillac Escalade и Bentley Flying Spur, стоимость которых составляет практически 450 тысяч фунтов.

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"Криштиану очень любит свои машины, поэтому он сосредоточился на том, чтобы начать их увозить. Он сделал то же самое, когда ушел из Ювентуса в Манчестер.

Джорджина все организовывает. Вполне вероятно, что Роналду больше не ступит на землю Великобритании", - сообщил источник в интервью The Sun.

Отметим, что Роналду имеет целый парк различных машин, которыми любит водить сам.

Ранее сообщалось, что Роналду записал на свой счет уникальное достижение чемпионатов мира.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: манчестер юнайтед Криштиану Роналду

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