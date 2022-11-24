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Роналду записал на свой счет уникальное достижение чемпионатов мира

Гол в ворота национальной сборной Ганы стал для португальца историческим.
Сегодня, 19:47
Криштиану Роналду / Getty Images
Криштиану Роналду / Getty Images

В Катаре в пятый игровой день чемпионата мира сошлись сборные Португалии и Ганы.

На 65-й минуте поединка португальцы получили право на 11-метровый удар, который реализовал Криштиану Роналду, недавно ставший игроком без клуба.

Согласно Opta, 37-летний форвард стал первым футболистом в истории, который забивал хотя бы один гол на пяти разных чемпионатах мира (2006, 2010, 2014, 2018, 2022).

Роналду стал единоличным обладателем данного рекорда - голами на четырех разных мундиалях отметились Лионель Месси, Пеле, Мирослав Клозе и Уве Зеелер.

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