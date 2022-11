Роналду записал на свой счет уникальное достижение чемпионатов мира

В Катаре в пятый игровой день чемпионата мира сошлись сборные Португалии и Ганы.

На 65-й минуте поединка португальцы получили право на 11-метровый удар, который реализовал Криштиану Роналду, недавно ставший игроком без клуба.

Согласно Opta, 37-летний форвард стал первым футболистом в истории, который забивал хотя бы один гол на пяти разных чемпионатах мира (2006, 2010, 2014, 2018, 2022).

5 - Cristiano Ronaldo has become the first player to score five in different editions of the World Cup (2006, 2010, 2014, 2018, 2022). Limitless. pic.twitter.com/w6noDKxoVR