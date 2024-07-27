Шевченко посетил открытие Олимпийских игр-2024 в Париже

В пятницу, 26 июля в Париже (Франция), прошла церемония открытия Олимпийских игр-2024.

Событие стало уникальным, ведь впервые в истории летних Игр мероприятие прошло на на стадионе, а на открытом пространстве на берегу реки Сена.

Читай также: Сборная Украины на церемонии открытия Олимпиады: фото

Церемонию открытия посетил президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко.

Украину на Олимпиаде представят 140 спортсменов, которые будут соревноваться в 23 видах спорта. Олимпийские игры во Франции продолжатся до 11 августа.

Отметим, что сегодня, 27 июля, олимпийская сборная Украины по футболу сыграет с Марокко. На ISPORT будет доступна онлайн-трансляция встречи, которая начнется в 18:00 по Киеву.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!