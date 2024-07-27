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Шевченко посетил открытие Олимпийских игр-2024 в Париже

Глава украинского футбола стал свидетелем исторического события.
Сегодня, 09:36
Андрей Шевченко / Getty Images
Андрей Шевченко / Getty Images

В пятницу, 26 июля в Париже (Франция), прошла церемония открытия Олимпийских игр-2024.

Событие стало уникальным, ведь впервые в истории летних Игр мероприятие прошло на на стадионе, а на открытом пространстве на берегу реки Сена.

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Церемонию открытия посетил президент Украинской ассоциации футбола Андрей Шевченко.

Украину на Олимпиаде представят 140 спортсменов, которые будут соревноваться в 23 видах спорта. Олимпийские игры во Франции продолжатся до 11 августа.

Отметим, что сегодня, 27 июля, олимпийская сборная Украины по футболу сыграет с Марокко. На ISPORT будет доступна онлайн-трансляция встречи, которая начнется в 18:00 по Киеву.

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