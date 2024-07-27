Олимпиада-2024: видео-онлайн-трансляция церемонии открытия

Смотрите на ISPORT, как прошло официальное мероприятие.

В пятнцицу, 26 июля, состоялась открытие Олимпийских игр-2024 в Париже (Франция).

Во время мероприятия были представлены делегации стран, которые примут участие в соревнованиях.

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Сборная Украины на Олимпиаде представлена 140 спортсменами, которые выступят в 23 видах спорта.

Видео онлайн-трансляция открытия Олимпийских игр-2024 (выход Украины на 2:44:00):

Отметим, что сегодня, 27 июля, олимпийская сборная Украины по футболу сыграет с Марокко. На ISPORT будет доступна онлайн-трансляция встречи, которая начнется в 18:00 по Киеву.

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