Рома и Жирона обсуждают сумму трансфера Довбика после согласия игрока на переход

Украинец выразил готовность продолжить карьеру в составе "волков" - теперь дело за клубами.

Переход нападающего сборной Украины Артема Довбика из Жироны в Рому в ближайшее время должен быть официально оформлен.

Украинский форвард выразил желание присоединиться к итальянской команде после общения с руководством клуба и лично главным тренером Даниэле Де Росси.

Читай также: Довбик согласовал личный контракт с Ромой

27-летний футболист также уже согласовал условия контракта с "волками". Как сообщалось ранее, договор игрока будет рассчитан на пять лет с заработной платой три миллиона евро за сезон.

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, сейчас Рома и Жирона обсуждают размер компенсации, которую римляне должны будут заплатить за украинца. Ожидается, что сумма трансфера составит около 32 миллионов евро плюс бонусы.

Ранее агент Довбика раскрыл детали срыва перехода в Атлетико.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!