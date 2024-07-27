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Рома и Жирона обсуждают сумму трансфера Довбика после согласия игрока на переход

Украинец выразил готовность продолжить карьеру в составе "волков" - теперь дело за клубами.
Сегодня, 09:45
Артем Довбик / Getty Images
Артем Довбик / Getty Images

Переход нападающего сборной Украины Артема Довбика из Жироны в Рому в ближайшее время должен быть официально оформлен.

Украинский форвард выразил желание присоединиться к итальянской команде после общения с руководством клуба и лично главным тренером Даниэле Де Росси.

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27-летний футболист также уже согласовал условия контракта с "волками". Как сообщалось ранее, договор игрока будет рассчитан на пять лет с заработной платой три миллиона евро за сезон.

Как сообщает инсайдер Фабрицио Романо, сейчас Рома и Жирона обсуждают размер компенсации, которую римляне должны будут заплатить за украинца. Ожидается, что сумма трансфера составит около 32 миллионов евро плюс бонусы.

Ранее агент Довбика раскрыл детали срыва перехода в Атлетико.

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