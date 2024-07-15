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Ямаль имеет столько же голевых действий в плей-офф крупных турниров сборных сколько и Роналду

Но понадобилось ему гораздо меньше матчей.
Сегодня, 01:50
Ламин Ямаль / Getty Images
Ламин Ямаль / Getty Images

В рамках финала Евро-2024 Испания победила Англию.

Ламин Ямаль отметился ассистом и сравнялся по интересному показателю с Криштиану Роналду.

В течение этого турнира Ламин сделал 4 ассиста и забил 1 гол в плей-офф, что равно показателям Роналду по системе гол+пас во всех плей-офф крупных турниров сборных, в которых он принимал участие.

Таким образом, 17-летний вингер сравнялся по голевым действиям в плей-офф Евро или Чемпионатов мира с 39-летним португальцем, имея на 18 матчей в плей-офф меньше.

Напомним, ранее сообщалось, что Ямаль установил 11 рекордов на Евро.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Криштиану Роналду Ламин Ямаль

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