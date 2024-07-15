Ямаль имеет столько же голевых действий в плей-офф крупных турниров сборных сколько и Роналду

Но понадобилось ему гораздо меньше матчей.

В рамках финала Евро-2024 Испания победила Англию.

Ламин Ямаль отметился ассистом и сравнялся по интересному показателю с Криштиану Роналду.

В течение этого турнира Ламин сделал 4 ассиста и забил 1 гол в плей-офф, что равно показателям Роналду по системе гол+пас во всех плей-офф крупных турниров сборных, в которых он принимал участие.

Таким образом, 17-летний вингер сравнялся по голевым действиям в плей-офф Евро или Чемпионатов мира с 39-летним португальцем, имея на 18 матчей в плей-офф меньше.

Напомним, ранее сообщалось, что Ямаль установил 11 рекордов на Евро.

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