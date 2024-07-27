Цитаишвили назвал причину перехода в клуб из Испании

Футболист Динамо Киев Георгий Цитаишвили прокомментировал свой переход в Гранаду на правах аренды.

По словам 23-летнего игрока, он всегда хотел играть за испанский клуб.

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"У моей жены есть дом в Испании. Моя дочь родилась в Испании. Я приезжаю сюда в отпуск. Мне очень нравится Испания.

Играть в Испании – это мечта. Когда я получил предложение от Гранады, я не сомневался, потому что это исторический клуб, и я отдам все, чтобы защищать его цвета", - приводит слова игрока Mundo Deportivo.

По итогу прошлого сезона Гранада заняла 20 место в турнирной таблице Ла Лиги, что привело к понижению в классе.

Контракт Цитаишвили с Динамо рассчитан до лета 2026 года. В прошлом сезоне он выступал за Динамо Батуми на правах аренды.

Ранее сообщалось, что лидер Динамо Киев сделал масштабную патриотическую татуировку.

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