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Лидер Динамо Киев сделал масштабную патриотическую татуировку

Бражко отдал дань уважения Запорожью.
Сегодня, 18:00
Владимир Бражко / ФК Динамо Киев
Владимир Бражко / ФК Динамо Киев

Полузащитник киевского Динамо Владимир Бражко похвастался своей новой татуировкой.

Футболист сборной Украины сделал тату почти на всю левую руку.

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Бражко изобразил казака на коне. Тем самым, он отдал дань уважения Запорожью, в котором родился.

Отметим, что украинец принял участие в победном матче Динамо с Партизаном (6:2), в котором он отметился голом.

Ранее сообщалось, что Мудрик повеселил фанатов Челси, сделав ошибку в новой татуировке.

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