Лидер Динамо Киев сделал масштабную патриотическую татуировку
Бражко отдал дань уважения Запорожью.
Полузащитник киевского Динамо Владимир Бражко похвастался своей новой татуировкой.
Футболист сборной Украины сделал тату почти на всю левую руку.
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Бражко изобразил казака на коне. Тем самым, он отдал дань уважения Запорожью, в котором родился.
Отметим, что украинец принял участие в победном матче Динамо с Партизаном (6:2), в котором он отметился голом.
Ранее сообщалось, что Мудрик повеселил фанатов Челси, сделав ошибку в новой татуировке.
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