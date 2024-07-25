Лидер Динамо Киев сделал масштабную патриотическую татуировку

Полузащитник киевского Динамо Владимир Бражко похвастался своей новой татуировкой.

Футболист сборной Украины сделал тату почти на всю левую руку.

Читай также: В бикини и в корсете: возлюбленная Месси показала фото с отдыха на яхте

Бражко изобразил казака на коне. Тем самым, он отдал дань уважения Запорожью, в котором родился.

Отметим, что украинец принял участие в победном матче Динамо с Партизаном (6:2), в котором он отметился голом.

Ранее сообщалось, что Мудрик повеселил фанатов Челси, сделав ошибку в новой татуировке.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!