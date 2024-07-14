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"Это в его стиле": Мудрик повеселил фанатов Челси, сделав ошибку в новой татуировке

Интересно, станет ли украинец что-либо делать с этим недоразумением.
Сегодня, 22:14
Михаил Мудрик / Getty Images
Михаил Мудрик / Getty Images

Михаил Мудрик вновь стал объектом насмешек со стороны своих же фанатов.

Недавно в Сети заметили, что вингер Челси обзавелся новой татуировкой - украинец набил чуть выше локтя надпись "Not always does lighting strike when there are sparks".

Слово "lighting" в переводе с английского означает "освещение". Поэтому фраза звучит как "не всегда освещение бьет, когда есть искры".

Люди в Интернете заметили орфографическую ошибку в тату, ведь если вдуматься в смысл фразы, то вместо "lighting" должно быть "lightning" (молния), чтобы получилось "не всегда молния бьет, когда есть искры".

Фанаты, конечно же, не упустили возможность пошутить над Михаилом, сообщает The Sun.

"В татуировке у Мудрика орфографическая ошибка", "А есть ли татуировки хуже, чем у Мудрика?", "Это такая мудриковская татуировка", - написали болельщики.

К тому же, они отметили, что даже на английском языке данная фраза странно читается.

Напомним, что недавно Челси провел первый матч под руководством нового тренера: подопечные Энцо Марески сыграли против его бывшей команды, Лестера. И Михаил Мудрик отметился результативными действиями в той игре.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Челси Михаил Мудрик

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