Мудрик помог Челси разгромить Лидс в товарищеском матче

В субботу, 13 июня, Челси играл товарищеский матч против Лидса.

"Синие" с легкостью разгромили клуб, который остановился в прошлом сезоне в шаге от повышения до АПЛ.

Матч закончился со счет 5:1 в пользу лондонского клуба, а сразу три футболиста записали на свой счет по две голевых действия.

Михаил Мудрик отличился голом и ассистом, также как Нони Мадуеке и Кристофер Нкунку.

Отметим, что матч игрался не по стандартным правилам. Игра продолжалась более трех часов - три тайма по 45 минут. Это позволило обоим тренерам дать время всем игрокам.

Напомним, всего несколько дней назад украинец провел первую тренировку с новым тренером.

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