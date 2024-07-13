iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Мудрик помог Челси разгромить Лидс в товарищеском матче

Вингер записал на свой счет гол+пас.
Сегодня, 19:52
Михаил Мудрик / Getty Images
Михаил Мудрик / Getty Images

В субботу, 13 июня, Челси играл товарищеский матч против Лидса.

"Синие" с легкостью разгромили клуб, который остановился в прошлом сезоне в шаге от повышения до АПЛ.

Матч закончился со счет 5:1 в пользу лондонского клуба, а сразу три футболиста записали на свой счет по две голевых действия.

Михаил Мудрик отличился голом и ассистом, также как Нони Мадуеке и Кристофер Нкунку.

Отметим, что матч игрался не по стандартным правилам. Игра продолжалась более трех часов - три тайма по 45 минут. Это позволило обоим тренерам дать время всем игрокам.

Напомним, всего несколько дней назад украинец провел первую тренировку с новым тренером.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Михаил Мудрик

Статьи по теме

Челси отклонил сразу несколько предложений по Мудрику Челси отклонил сразу несколько предложений по Мудрику
Мудрик и Цыганков пропустят матч с Бельгией Мудрик и Цыганков пропустят матч с Бельгией
Михаил Мудрик: статистика-2023/2024 Михаил Мудрик: статистика-2023/2024
"Идеально подойдет для игры с Мудриком": Авторитетный инсайдер нашел игрока для Челси "Идеально подойдет для игры с Мудриком": Авторитетный инсайдер нашел игрока для Челси
Помочь журналистам

Видео

Нидерланды - Англия 1:2 видео голов матча Евро-2024
Нидерланды - Англия 1:2 видео голов матча Евро-2024

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Формула 1: Календарь гонок сезона 2024 года
просмотров
Евро-2024: Англия обыграла Нидерланды и вышла в финал
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2024
просмотров

Последние новости

Евро-202421:24
Образец объективности: Мата назвал символическую сборную команд Англии и Испании
Украина21:18
Динамо сыграло в результативную ничью с известным немецким клубом на сборах
Европа20:41
Будущий игрок Реала рассказал, что его могли назвать в честь легенды мадридцев
Киберспорт20:36
МОК определился с датой и местом проведения первой киберспортивной Олимпиады
Евро-202420:11
Кейн: Англия не хочет повторения прошлого финала Евро
Европа19:52
Мудрик помог Челси разгромить Лидс в товарищеском матче
Украина19:43
Новичок Шахтера высказался о войне в Украине
Украина19:30
Динамо Киев: расписание и результаты матчей
Европа19:25
Милан может приобрести форварда сборной Германии
Европа19:05
Российская ракета попала в дом экс-игрока сборной Украины
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK