Мудрик провел первую тренировку под руководством нового тренера Челси
Энцо Мареска возглавил команду в межсезонье.
В понедельник, 8 июля 2024 года, лондонский Челси начал подготовку к сезону.
Украинский вингер лондонского клуба Михаил Мудрик вернулся к тренировкам с командой.
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23-летний игрок провел первую тренировку под руководством нового главного тренера Челси Энцо Марески.
В прошлом сезоне Мудрик провел 41 матч на клубном уровне, забил семь голов и сделал две голевые передачи.
Ранее сообщалось, что клуб второго английского дивизиона подписал новый контракт с украинским полузащитником.
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