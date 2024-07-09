Мудрик провел первую тренировку под руководством нового тренера Челси

В понедельник, 8 июля 2024 года, лондонский Челси начал подготовку к сезону.

Украинский вингер лондонского клуба Михаил Мудрик вернулся к тренировкам с командой.

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23-летний игрок провел первую тренировку под руководством нового главного тренера Челси Энцо Марески.

В прошлом сезоне Мудрик провел 41 матч на клубном уровне, забил семь голов и сделал две голевые передачи.

Ранее сообщалось, что клуб второго английского дивизиона подписал новый контракт с украинским полузащитником.

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