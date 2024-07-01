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Клуб второго английского дивизиона подписал новый контракт с украинским полузащитником

Сандерленд решил оставить у себя Ивана Струка.
Сегодня, 18:51
Андрій Шевченко і Іван Струк / Instagram
Андрій Шевченко і Іван Струк / Instagram

Английский Сандерленд подписал новый контракт с 16-летним украинцем Иваном Струком.

"Черные коты" решили оставить у себя Струка по стипендиальной программе. Детали соглашения не разглашаются.

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Иван присоединился к клубу второго дивизиона Англии в прошлом году, ранее он играл в академии Челси.

Стоит отметить, что за молодежные команды Сандерленда также играет Тимур Тутеров, а за основную команду выступает Назарий Русин.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: сандерленд Иван Струк

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