"Счастливые дни": Роналду показал, как набирается сил к новому сезону на берегу Красного моря

Нападающий саудовского Ан-Насра и сборной Португалии Криштиану Роналду со своей возлюбленной Джорджиной Родригес и детьми устроили отдых на берегу Красного моря во время летнего межсезонья.

Португальский футболист у себя в соцсетях похвастался фото с пляжа и своего досуга, во время которого он, в частности, покатался на велосипеде.

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"Счастливые дни", - написал Роналду в Instagram.

Картину семейного отдыха своими фото дополнила Джорджина.

Ранее сообщалось, что Роналду, Мбаппе и Лунин попали в рейтинг главных разочарований Евро-2024.

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