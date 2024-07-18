Милота зашкаливает: Роналду показал, как его дочь сказала, что любит его

Португалец вне футбола проводит время с семьей.

Нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду опубликовал новый пост в Insagram.

Форвард Ан-Насра наслаждается отдыхом перед стартом нового сезона. Португалец проводит время со своей семьей.

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На видео, которое добавил Роналду, он вместе со своей возлюбленной Джорджиной Родригес и самой младшей дочерью Беллой Эсмеральдой.

Девочка сказала отцу, что любит его. Радость Криштиану была настолько искренее, что она "передалась" прям через экран.

"Папа тебя любит. Мама тебя любит", - написал Роналду.

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