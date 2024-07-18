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Жена Месси показала, как Лионель наслаждается отдыхом после победы на Копа Америка

Аргентинец восстанавливается от травмы.
Сегодня, 10:06
Антонелла Рокуццо и Лионель Месси / instagram.com/antonelaroccuzzo
Антонелла Рокуццо и Лионель Месси / instagram.com/antonelaroccuzzo

Сборная Аргентины стала чемпионом Копа Америка-2024, победив в финале Колумбию (1:0).

Нападающий аргентинской команды Лионель Месси был заменен по ходу поединка, ведь полуил травму лодыжки.

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Возлюбленная игрока Антонела Роккуццо опубликовала фото в Instagram-stories, на котором футболист отдыхает.

Отметим, что матче МЛС Интер Майами добыл победу, а украинский защитник Сергей Кривцов получил травму и был заменен в первом тайме.

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