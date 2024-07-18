"Всегда рядом": Довбик с женой обменялись милыми поздравлениями с годовщиной свадьбы

Футболист с возлюбленной обратились друг к другу посредством соцсетей.

Нападающий Жироны и сборной Украины Артем Довбик и его жена Юлия празднуют четвертую годовщину со дня свадьбы.

В связи с этим событием возлюбленная футболиста поздравила его в Instagram, показав совместные фото с футболистом.

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"21 год знакомы, 7,5 лет вместе, 4 года в браке. Хочу, чтобы ты был рядом всю мою жизнь! Люблю тебя, мой любимый", - написала Юлия.

Артем же под этим постом написал в комментариях: "Всегда рядом с тобой".

У себя в сториз футболист также опубликовал фото с супругой.

"Всегда рядом. Люблю тебя", - написал Довбик.

Ранее сообщалось, что Атлетико вернулся к идее подписания Довбика в качестве замены Мораты.

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