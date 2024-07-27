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Сауль Альварес потерял звание абсолютного чемпиона мира

Мексиканец отказался проводить обязательную защиту.
Сегодня, 08:08
Сауль Альварес / Getty Images
Сауль Альварес / Getty Images

Мексиканец Сауль Альварес больше не является абсолютным чемпионом мира во втором среднем весе. 

Международная боксерская федерация (IBF) отобрала у Канело свой пояс. 

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Это решение было принято после объявления поединка между Альваресом и пуэрториканцем Эдгаром Берлангой. Таким образом, Канело отказался проводить обязательную защиту против Вильяма Скулла.

"Обязательная защита титула IBF в суперсреднем весе просрочена. Поэтому бой между Саулем Альваресом и Эдгаром Берлангой запланированный на 14 сентября, несоответствие санкциям IBF.

Правила IBF ясны и служат для того, чтобы служить всем сторонам. Исходя из вышеизложенного, IBF не остается иного выбора, как сделать титул вакантным", - говорится в заявлении.

Ранее Усик признался, почему отказался от титула IBF.

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