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Вундеркинды Реала и Барселоны повторили достижения Роналду и Руни 20-летней давности

Арда Гюлер и Ламин Ямаль вписали себя в историю Евро.
Сегодня, 12:03
Ламин Ямаль / Getty Images
Ламин Ямаль / Getty Images

На Евро-2024 было повторено интересное достижение.

Как сообщает OptaJoe, этот чемпионат Европы стал лишь вторым в истории, на котором два игрока до 19 лет включительно забивали и отдавали ассист в течение турнира. Первым было Евро-2004.

20 лет назад это удалось Криштиану Роналду и Уэйн Руни. На этом континентальном первенстве такое сделали полузащитник Реала и сборной Турции Арда Гюлер и футболист Барселоны и Испании Ламин Ямаль.

Напомним, ранее сообщалось, что Ламин Ямаль стал самым молодым игроком в истории полуфиналов Евро, забившим гол.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Уэйн Руни Криштиану Роналду Арда Гюлер Ламин Ямаль

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