Вундеркинды Реала и Барселоны повторили достижения Роналду и Руни 20-летней давности

Арда Гюлер и Ламин Ямаль вписали себя в историю Евро.

На Евро-2024 было повторено интересное достижение.

Как сообщает OptaJoe, этот чемпионат Европы стал лишь вторым в истории, на котором два игрока до 19 лет включительно забивали и отдавали ассист в течение турнира. Первым было Евро-2004.

20 лет назад это удалось Криштиану Роналду и Уэйн Руни. На этом континентальном первенстве такое сделали полузащитник Реала и сборной Турции Арда Гюлер и футболист Барселоны и Испании Ламин Ямаль.

Напомним, ранее сообщалось, что Ламин Ямаль стал самым молодым игроком в истории полуфиналов Евро, забившим гол.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!