Форвард Наполи стал главной целью Манчестер Юнайтед в зимнее трансферное окно

Манчестер Юнайтед может подписать форварда Наполи Виктора Осимхена. Об этом сообщает журналист Sky Sport Флориан Плеттенберг.

23-летний нигериец является главной целью манкунианцев в зимнее трансферное окно. Клуб не хочет платить за игрока почти 100 миллионов евро, которые требуют неаполитанцы.

Руководству "красных дьяволов" физические данные футболиста, которые позволят ему без проблем приспособиться к игре в АПЛ.

В текущем сезоне на счету Осимхена 9 голов и 2 ассиста в 11 матчах Серии А.

Ранее сообщалось, что Манчестер Юнайтед составил шорт-лист кандидатов на замену Роналду.