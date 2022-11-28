Президент Барселоны отказался комментировать слухи о возвращении Месси

Президент Барселоны Жоан Лапорта высказался о возможном возвращении нападающего Лионеля Месси в стан "сине-гранатовых".

"Он навсегда в истории Барселоны, всегда в наших мыслях, но я не собираюсь комментировать его будущее и ситуацию с его контрактом.

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У Месси контракт с ПСЖ, и я хочу проявить уважение как к игроку, так и к клубу", – сказал Лапорта в интервью журналисту Фабрицио Романо.

В данный момент Месси с Аргентиной борется за выход в плей-офф ЧМ-2022. В третьем туре "альбиселесте" сыграют с Польшей.