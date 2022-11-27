Месси установил рекорд чемпионата мира

В рамках второго тура группового этапа чемпионата мира сборная Аргентины встречалась с национальной командой Мексики.

Победителем противостояния стала сборная Аргентины (2:0), в составе которого лучшим стал Лионель Месси. 35-летний футболист отличился голом и оформил голевую передачу.

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Как сообщает MisterChip, аргентинский футболист установил рекорд - он отличился ассистом на пятом чемпионате мира.

Таким образом, Месси стал первым игроком в истории, записавшим на свой счет голевые передачи на пяти чемпионатах мира. В 2006 году он сделал 1 ассист, а в 2010-м, 2014-м и 2018-м – по 2.

На ISPORT доступно видео голов и обзор матча Аргентина - Мексика.