iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Месси установил рекорд чемпионата мира

Аргентинский футболист показал свое умение ассистировать.
Сегодня, 10:10
Лионель Месси / Getty Images
Лионель Месси / Getty Images

В рамках второго тура группового этапа чемпионата мира сборная Аргентины встречалась с национальной командой Мексики.

Победителем противостояния стала сборная Аргентины (2:0), в составе которого лучшим стал Лионель Месси. 35-летний футболист отличился голом и оформил голевую передачу.

Читай также: Матч Аргентина - Мексика установил рекорд по посещаемости

Как сообщает MisterChip, аргентинский футболист установил рекорд - он отличился ассистом на пятом чемпионате мира.

Таким образом, Месси стал первым игроком в истории, записавшим на свой счет голевые передачи на пяти чемпионатах мира. В 2006 году он сделал 1 ассист, а в 2010-м, 2014-м и 2018-м – по 2. 

На ISPORT доступно видео голов и обзор матча Аргентина - Мексика.

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Лионель Месси сборная Аргентины

Статьи по теме

Матч Аргентина - Мексика установил рекорд по посещаемости Матч Аргентина - Мексика установил рекорд по посещаемости
Перерождение лучшего: Карикатурист ярко поздравил Месси с феноменальной игрой против Мексики Перерождение лучшего: Карикатурист ярко поздравил Месси с феноменальной игрой против Мексики
Аргентина - Мексика 2:0 Видео голов и лучших моментов матча ЧМ-2022 Аргентина - Мексика 2:0 Видео голов и лучших моментов матча ЧМ-2022
Стали известны сроки проведения реванша Джошуа - Уайт Стали известны сроки проведения реванша Джошуа - Уайт
Помочь журналистам

Видео

Уайт - Франклин: видео лучших моментов боя
Уайт - Франклин: видео лучших моментов боя

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Отличный будет чемпионат мира: фанаты ушли со стадиона в перерыве матча Катар - Эквадор
просмотров
Чемпионат мира-2022: расписание и результаты матчей
просмотров
Формула-1: Личный зачет пилотов в сезоне-2022
просмотров

Последние новости

Бокс12:10
Стали известны сроки проведения реванша Джошуа - Уайт
ЧМ-202211:45
Япония - Коста-Рика: онлайн-трансляция матча
ЧМ-202211:40
Бельгия - Марокко: онлайн-трансляция матча
Бокс11:03
Уайт - Франклин: видео лучших моментов боя
ЧМ-202210:10
Месси установил рекорд чемпионата мира
Киберспорт09:50
BLAST Premier Fall Finals: онлайн-трансляция гранд-финала
ЧМ-202209:40
Матч Аргентина - Мексика установил рекорд по посещаемости
Бокс09:15
Прогрейс ярко победил Сепеду в титульном поединке
ЧМ-202208:55
Чемпионат мира-2022: расписание и результаты матчей
ЧМ-202208:46
Перерождение лучшего: Карикатурист ярко поздравил Месси с феноменальной игрой против Мексики
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK