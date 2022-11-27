Матч Аргентина - Мексика установил рекорд по посещаемости

Болельщики в рекордном количестве посетили матч чемпионата мира.

В рамках второго тура группового этапа чемпионата мира сборная Аргентины встречалась с национальной командой Мексики.

Победителем противостояния стала сборная Аргентины (2:0), в составе которого лучшим стал Лионель Месси.

Читай также: Перерождение лучшего: Карикатурист ярко поздравил Месси с феноменальной игрой против Мексики

Как сообщает пресс-служба ФИФА, матч Аргентина – Мексика на стадионе Лусаил посетили 88 966 зрителей. Это рекордная посещаемость матча чемпионата мира с 1994 года. Тогда финал ЧМ-1994 в США посетили 94 194 болельщика.

Напомним, чемпионат мира в этом году проходит осенью-зимой в Катаре.

На ISPORT доступно видео голов и обзор матча Аргентина - Мексика.