Матч Аргентина - Мексика установил рекорд по посещаемости
В рамках второго тура группового этапа чемпионата мира сборная Аргентины встречалась с национальной командой Мексики.
Победителем противостояния стала сборная Аргентины (2:0), в составе которого лучшим стал Лионель Месси.
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Как сообщает пресс-служба ФИФА, матч Аргентина – Мексика на стадионе Лусаил посетили 88 966 зрителей. Это рекордная посещаемость матча чемпионата мира с 1994 года. Тогда финал ЧМ-1994 в США посетили 94 194 болельщика.
OFFICIAL— FIFA.com (@FIFAcom) November 26, 2022
The attendance tonight at Lusail Stadium for #ARGMEX was the highest in men's @FIFAWorldCup history, since the 1994 Final (94,194).@Argentina | @miseleccionmx pic.twitter.com/d4Mo5NdKI3
Напомним, чемпионат мира в этом году проходит осенью-зимой в Катаре.
На ISPORT доступно видео голов и обзор матча Аргентина - Мексика.