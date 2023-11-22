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Месси получил травму в матче с Бразилией

Лидер "небесно-голубых" был замен.
Сегодня, 13:50
Лионель Месси / Getty Images
Лионель Месси / Getty Images

Капитан сборной Аргентины Лионель Месси получил травму в игре отбора на ЧМ-2026 против Бразилии (1:0).

"Я почувствовал дискомфорт в приводящей мышце. Это была моя последняя игра в году, так что у меня есть время восстановиться, чтобы начать 2024 год, выкладываясь полностью", – сказал Месси.

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Напомним, Лионель был заменен на 78-й минуте игры. По информации издания ESPN, аргентинец получил травму еще в первом тайме.

В рамках квалификации на ЧМ-2026 на счету Месси три гола в пяти матчах.

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