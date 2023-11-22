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Бразилия - Аргентина 0:1 видео гола и обзор матча отбора на ЧМ-2026 22.11.2023

Вашему вниманию лучшие моменты поединка.
Сегодня, 09:45
Сборная Аргентины / Getty Images
Сборная Аргентины / Getty Images

В среду, 22 ноября, в рамках матча отбора на чемпионат мира-2026 сборная Бразилии принимала Аргентину. Матч завершился победой гостей со счетом 1:0.

Единенный гол в данной встрече был забит на 63-й минуте. Защитник "небесно-голубых" Николас Отаменди отличился с передачи Джованни Ло Чельсо.

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Отметим, бразильцы доигрывали встречу в меньшинстве после удаления Жоэлинтона на 81-й минуте.

Вашему вниманию видеообзор матча:

Бразилия - Аргентина 0:1

Гол: Отаменди, 63

Бразилия: Алиссон, Эмерсон, Маркиньос (Нино, 46), Габриэл (Жоэлинтон, 72), Карлос Аугусто, Бруно Гимараэс (Дуглас Луис, 78), Андре, Рафинья (Эндрик, 72), Родриго, Мартинелли (Рафаэл Вейга, 78), Габриэл Жезус.

Аргентина: Мартинес, Молина, Отаменди, Ромеро, Акунья (Тальяфико, 66), Ло Чельсо (Гонсалес, 70), Мак Аллистер, Де Поль, Фернандес (Паредес, 70), Месси (Ди Мария, 78), Альварес (Мартинес, 78).

Предупреждения: Жезус 5, Рафинья 14, Аугусто 33

Удаление: Жоэлинтон 82.

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