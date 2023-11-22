Избиение фанатов полицией и отложенное начало: Аргентина в скандальном матче обыграла Бразилию

В ночь на среду, 22 ноября, состоялся матч шестого тура южноамериканской квалификации чемпионата мира 2026 года, в котором Бразилия на стадионе Маракана принимала Аргентину.

Впрочем, начало принципиального противостояния было отложено из-за скандальных событий, развернувшихся на трибунах арены.

Перед стартовым свистком во время исполнения национальных гимнов возникла стычка на гостевом секторе, который оказался в окружении бразильских болельщиков без надлежащего разделения. В ситуацию вмешалась местная полиция, которая принялась без разбору жестко избивать дубинками аргентинских фанатов. В ответ в правоохранителей полетели выломанные кресла.

Источник: Getty Images

Источник: Getty Images

Игроки сборной Аргентины сразу же бросились к сектору со своими болельщиками. Также туда направился капитан бразильцев Маркиньос.

Однако погасить конфликт не удалось, после чего капитан аргентинцев Лионель Месси заявил, что они не будут играть, и принял решение увести команду в раздевалку.

Impresionante la imagen de Messi pidiendo a sus compañeros de Argentina que se vayan al vestuario, que así no van a jugar...



¡¡Todo parado en Maracaná!! pic.twitter.com/FKlAa8Cghg #EliminatoriasSudamericanas — MARCA (@marca) November 22, 2023

Когда страсти утихли, Аргентина все же вернулась на поле, а поединок начался практически с получасовым опозданием.

Сам матч завершился минимальной победой аргентинцев благодаря результативному удару Николаса Отаменди, который на 63-й минуте головой замкнул подачу с углового. Бразильцы доигрывали встречу в меньшинстве после удаления Жоэлинтона.

Источник: Getty Images

Бразилия - Аргентина 0:1

Гол: Отаменди, 63

Бразилия: Алиссон, Эмерсон, Маркиньос (Нино, 46), Габриэл (Жоэлинтон, 72), Карлос Аугусто, Бруно Гимараэс (Дуглас Луис, 78), Андре, Рафинья (Эндрик, 72), Родриго, Мартинелли (Рафаэл Вейга, 78), Габриэл Жезус.

Аргентина: Мартинес, Молина, Отаменди, Ромеро, Акунья (Тальяфико, 66), Ло Чельсо (Гонсалес, 70), Мак Аллистер, Де Поль, Фернандес (Паредес, 70), Месси (Ди Мария, 78), Альварес (Мартинес, 78).

Предупреждения: Жезус 5, Рафинья 14, Аугусто 33

Удаление: Жоэлинтон 82.

Отметим, что для Бразилии это поражение стало третьим подряд в отборе и сейчас она занимает шестое место в турнирной таблице, имея в своем активе семь баллов после шести сыгранных матчей. Аргентина с 15 очками идет на первой позиции.

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