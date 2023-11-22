iSport.ua
Football.ua - Новости футбола
Русский Українська
Футбол

Избиение фанатов полицией и отложенное начало: Аргентина в скандальном матче обыграла Бразилию

Месси пришлось увести команду в раздевалку из-за бесчинства правоохранителей на трибунах.
Сегодня, 08:40
Аргентина обыграла Бразилию / Getty Images
Аргентина обыграла Бразилию / Getty Images

В ночь на среду, 22 ноября, состоялся матч шестого тура южноамериканской квалификации чемпионата мира 2026 года, в котором Бразилия на стадионе Маракана принимала Аргентину.

Впрочем, начало принципиального противостояния было отложено из-за скандальных событий, развернувшихся на трибунах арены.

Перед стартовым свистком во время исполнения национальных гимнов возникла стычка на гостевом секторе, который оказался в окружении бразильских болельщиков без надлежащего разделения. В ситуацию вмешалась местная полиция, которая принялась без разбору жестко избивать дубинками аргентинских фанатов. В ответ в правоохранителей полетели выломанные кресла.

Источник: Getty Images

Источник: Getty Images

Игроки сборной Аргентины сразу же бросились к сектору со своими болельщиками. Также туда направился капитан бразильцев Маркиньос.

Однако погасить конфликт не удалось, после чего капитан аргентинцев Лионель Месси заявил, что они не будут играть, и принял решение увести команду в раздевалку.

Когда страсти утихли, Аргентина все же вернулась на поле, а поединок начался практически с получасовым опозданием.

Сам матч завершился минимальной победой аргентинцев благодаря результативному удару Николаса Отаменди, который на 63-й минуте головой замкнул подачу с углового. Бразильцы доигрывали встречу в меньшинстве после удаления Жоэлинтона.

Источник: Getty Images

Бразилия - Аргентина 0:1

Гол: Отаменди, 63

Бразилия: Алиссон, Эмерсон, Маркиньос (Нино, 46), Габриэл (Жоэлинтон, 72), Карлос Аугусто, Бруно Гимараэс (Дуглас Луис, 78), Андре, Рафинья (Эндрик, 72), Родриго, Мартинелли (Рафаэл Вейга, 78), Габриэл Жезус.

Аргентина: Мартинес, Молина, Отаменди, Ромеро, Акунья (Тальяфико, 66), Ло Чельсо (Гонсалес, 70), Мак Аллистер, Де Поль, Фернандес (Паредес, 70), Месси (Ди Мария, 78), Альварес (Мартинес, 78).

Предупреждения: Жезус 5, Рафинья 14, Аугусто 33

Удаление: Жоэлинтон 82.

Отметим, что для Бразилии это поражение стало третьим подряд в отборе и сейчас она занимает шестое место в турнирной таблице, имея в своем активе семь баллов после шести сыгранных матчей. Аргентина с 15 очками идет на первой позиции.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: чм-2026 Лионель Месси сборная Бразилии сборная Аргентины

Статьи по теме

Бразилия впервые в истории проиграла домашний матч квалификации чемпионата мира Бразилия впервые в истории проиграла домашний матч квалификации чемпионата мира
Лионель Месси: статистика-2023/2024 Лионель Месси: статистика-2023/2024
NaVi: расписание и онлайн-трансляция матчей украинского коллектива по CS NaVi: расписание и онлайн-трансляция матчей украинского коллектива по CS
BLAST Premier Fall Final 2023: онлайн-трансляция матча Cloud9 - NaVi BLAST Premier Fall Final 2023: онлайн-трансляция матча Cloud9 - NaVi
Помочь журналистам

Видео

Украина - Италия 0:0 лучшие моменты и обзор матча отбора Евро-2024
Украина - Италия 0:0 лучшие моменты и обзор матча отбора Евро-2024

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина - первая ракетка Украины, Завацкая опустилась на 17 мест
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: когда, где и с кем
просмотров
Бои без правил: расписание боев и турниров
просмотров
Рейтинг ATP: Сачко опустился, Джокович - лидер
просмотров

Последние новости

Киберспорт10:30
NaVi: расписание и онлайн-трансляция матчей украинского коллектива по CS
Киберспорт10:20
BLAST Premier Fall Final 2023: онлайн-трансляция матча Cloud9 - NaVi
Киберспорт10:08
BLAST Premier Fall Final 2023: NaVi стартуют матчем против бывших российских игроков
Другие страны09:58
Бразилия впервые в истории проиграла домашний матч квалификации чемпионата мира
Европа09:55
Лионель Месси: статистика-2023/2024
Европа09:45
Бразилия - Аргентина: видеообзор скандального матча отбора на ЧМ-2026
Европа09:20
Скалони намекнул на возможный уход из сборной Аргентины
Бокс09:12
Отец Фьюри предположил, что Тайсону нужно изменить для победы над Усиком
Другие страны08:50
Чемпионат мира по футболу U-17: Англия сыграет с Узбекистаном, Франция - с Сенегалом в 1/8 финала
Другие страны08:40
Избиение фанатов полицией и отложенное начало: Аргентина в скандальном матче обыграла Бразилию
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK